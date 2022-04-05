فرنسا تعلن فتح 3 تحقيقات بجرائم حرب في أوكرانيا

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أعلنت النيابة العامة الفرنسية في قضايا الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن فتح ثلاثة تحقيقات بـ«جرائم حرب» في أوكرانيا، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عزمه إرسال فرق تحقيق؛ لبحث ما تردد أنها جرائم حرب روسية في بلدة بوتشا الأوكرانية وأماكن أخرى.

وبعد اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن هيئة التنسيق الأمني والقضائي في الاتحاد الأوروبي (يوروجست)، وهيئة الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول)، على استعداد لدعم تلك التحقيقات.

وستجمع هذه المجموعة الأدلة وتجري تحقيقا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا بقتل مئات المدنيين في بلدة بوتشا الواقعة على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعربت فون دير لاين، عن صدمتها جراء تلك الفظائع وقالت إنه «لا يمكن ترك تلك الصور المروعة بغير رد» وأن «رد الفعل العالمي أمر ضروري».

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة قتل مزعومة لمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، وهو ما تنفيه موسكو.

ووصف بايدن نظيره بوتين بـ «الوحشي»، وقال إنه يسعى لفرض المزيد من العقوبات على الكرملين.

وقال بايدن: «حقيقة الأمر، لقد رأيتم ما حدث في بوتشا. إنه مجرم حرب.. لكن يتعين علينا جمع كل التفاصيل حتى يمكن إجراء محاكمة للنظر في جرائم حرب».

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا «بمحاولة التستر على أدلة على جرائم حرب»، قائلًا إن قواتها ارتكبتها في المناطق التي سيطرت عليها.