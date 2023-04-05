كييف تعتزم شراء مركبات مشاة قتالية مدرعة بعجلات بولندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم كييف شراء مركبات مشاة مدرعة قتالية بولندية، وفقا لاتفاق مبدئي وقعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

وقال مورافيتسكي: "نحن نعلم مدى أهمية الحرية وهذا هو سبب دعمنا للجنود الأوكرانيين المقاتلين"، وذلك بعد تفقده ثلاث مركبات قتال مدرعة ذات عجلات من إنتاج شركة "كيه تي أو روسوماك" خلف مبنى الحكومة البولندية مع زيلينسكي.

وتم التوقيع على الصفقة بعد أيام من إعلان مورافيتسكي أن أوكرانيا تسعى لطلب 100 مركبة مشاة قتالية ذات عجلات.

وسيجري تمويل الطلب بأموال الاتحاد الأوروبي لبولندا والمساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

ولم يتم الكشف عن أية معلومات حول المبالغ المعنية أو الجدول الزمني المخطط لتسليم المركبات القتالية.

يذكر أن المركبات من طراز "روسوماك" هي نسخة بولندية مرخصة اعتمادا على المركبة العسكرية الفنلندية "باتريا أيه أم في" متعددة الاستخدامات.

ومركبة المشاة القتالية ذات الدفع الرباعي مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 مللم وتزن حوالي 22 طنا. ويمكن أن تقل السائق والقائد والقائم على المدفع بالإضافة إلى ثمانية جنود مشاة.