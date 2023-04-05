طلائع جنوب سيناء يشاركون فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات «ريحانة»

تستكمل طلائع جنوب سيناء المشاركة في البرنامج التدريبي "ريحانة"، والذي يقام خلال الفترة من 1 حتي 6 إبريل الجاري بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، برنامج "ريحانة" يعمل على صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن، وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن البرنامج يستهدف أيضًا إعلاء قيمة القيادة في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بحقوقها، سواءً في التعليم، أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلاً عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد نظمت المرحلة الأولي من برنامج "ريحانة" العام الماضي بمشاركة مجموعة من الفتيات من 10 محافظات.