تراجع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية



تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد تذبذبها طوال التعاملات، في ظل حالة الغموض التي تحيط بإمدادات الوقود في فرنسا المضطربة نتيجة أسابيع من الإضرابات العمالية احتجاجا على تعديل نظام التقاعد الفرنسي.

واضطرت محطة دانكيرك لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال في فرنسا لتقليص طاقتها التشغيلية غدا بسبب الإضراب.

واستأنفت المحطة نشاطها في الشهر الماضي بعد توقف استمر 10 أيام نتيجة الإضرابات، لكنها مازالت تواجه اضطرابات بسبب تصاعد الإضرابات العمالية في مختلف أنحاء فرنسا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر عقود الغاز الطبيعي الهولندية تسليم الشهر المقبل، وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية تراجع بنسبة 3ر4% إلى 58ر44 يورو لكل ميجاوات/ساعة بعد ارتفاعها في وقت سابق من التعاملات بنسبة 9ر2%.