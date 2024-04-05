روسيا تستدعى سفير كوريا الجنوبية بسبب العقوبات التي فرضتها سول على موسكو

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأنه تم استدعاء سفير كوريا الجنوبية لدى موسكو، لي دو هون، إلى مقر وزارة الخارجية، بسبب العقوبات التي فرضتها سول على موسكو.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "تم استدعاء السفير الكوري الجنوبي في موسكو، لي دو هون، اليوم الجمعة، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث أبلغه نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن روسيا تعتبر فرض حكومة جمهورية كوريا عقوبات أحادية الجانب ضد أشخاص وشخصيات قانونية روسية، خطوة غير ودية أخرى من جانب سول، تم اتخاذها على أساس اتهامات لا أساس لها من الصحة بـ /التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونج يانج في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية، كما تم التأكيد على أن روسيا الاتحادية لا تقبل، بشكل قاطع، مثل هذه الأعمال غير المشروعة ضدها.

كما دعت موسكو الجانب الكوري الجنوبي إلى "التخلي عن إجراءات العقوبات التي تؤدي إلى نتائج عكسية، والتي تثير مزيداً من التوتر في شبه الجزيرة الكورية ، الأمر الذي يهدد أمن جمهورية كوريا نفسها، في نهاية المطاف".