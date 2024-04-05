زيلينسكي: التردد الغربي بشأن المساعدات لأوكرانيا غير مقبول

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تردد الغرب في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ووصفه بأنه غير مقبول على الإطلاق، في أعقاب مقتل عمال إنقاذ في هجوم روسي في خاركيف.

وقال زيلينسكي، في رسالته المسائية عبر تقنية الفيديو التي تم بثها في كييف اليوم الخميس، إن " من شأن توفير نظام دفاع جوي جديد أن يغير الوضع بشكل جذري."

وقال زيلينسكي إنه ممتن لكل دولة تبحث عن سبل لمساعدة أوكرانيا. وقال في الوقت نفسه إنه "من غير المقبول على الإطلاق أن هناك عددا كبيرا من دول العالم لا تزال تفكر في كيفية مكافحة الإرهاب، على الرغم من أن الأمر يتطلب عدد قليل من القرارات السياسية".

وقال زيلينسكي إن توفير دفاع جوي أقوى عن خاركيف والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وكذلك منطقة سومي والمناطق الجنوبية يمثل "ضرورة ملحة للغاية".

وأشار زيلينسكي إلى أن شخصا قد تم قتله في هجوم بطائرة روسية مسيرة على منطقة سكنية اليوم الخميس؛ وعندما وصلت أجهزة الإنقاذ، كانت هناك غارة جوية ثانية، وتوفي ثلاثة من مسعفين.

وقال زيلينسكي، الذي أعرب عن تعازيه لأقارب الضحايا على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، إن "هذا تكتيك روسي مثير للاشمئزاز."

ودعا زيلينسكي الدبلوماسيين الأوكرانيين إلى طلب أنظمة دفاع جوي في الخارج.

وفي خطابه عبر تقنية الفيديو، قال زيلينسكي أيضا إن الوضع على الأرض آخذ في الاستقرار. وأضاف أنه يتم منع قوات الاحتلال من القيام بمزيد من التقدم.