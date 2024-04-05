بدء التصويت المبكر في الانتخابات البرلمانية الكورية الجنوبية

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بدء التصويت المبكر اليوم الجمعة ، ويستمر ليومين، في الانتخابات البرلمانية الكورية الجنوبية التي ستجرى الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه يمكن للناخبين الذين لديهم حق التصويت الإدلاء بأصواتهم عبر 3565 مركز إقتراع على مستوى البلاد من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء بالتوقيت المحلي (من الساعة 2100 الخميس إلى 0900 الجمعة بتوقيت جرينتش) ، ويستمر ليومين.

وكثفت الأحزاب المتنافسة دعواتها للناخبين للإدلاء بأصواتهم في التصويت المبكر، سعيا لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تعتبر حاسمة بالنسبة لحكومة يون سوك يول في انتخابات التجديد النصفي.

ومن المقرر أن يدلي زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم هان دونج هون وجميع مرشحي الحزب بأصواتهم في وقت لاحق اليوم.

كما حث "الحزب الديمقراطي" المعارض الرئيسي الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع خلال هذه الفترة بهدف تحقيق نسبة مشاركة مسبقة في التصويت تزيد عن 30 %.

ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة أنباء يونهاب وتلفزيون يونهاب للأخبار في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعرب 80% من المشاركين عن نية أكيدة للإدلاء بأصواتهم.

ويعتزم 39% من الناخبين التوجه لمراكز الاقتراع خلال فترة التصويت المبكر، بينما يعتزم 58% التصويت في يوم الانتخابات الرئيسي المقرر الأربعاء المقبل.