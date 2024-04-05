المفتي: اغتموا ليلة القدر بالصلاة على الرسول فهي مفتاح الفرج وفك الكرب

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إلى اغتنام الفرصة في ليلة القدر وعدم تضييع أي وقت في هذه الليلة ‏المباركة، مشيرا إلى فضلها العظيم كما ورد في القرآن الكريم: «ليلة القدر خير من ألف شهر».‏

وشدد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، على أهمية اغتنام ‏هذه الليلة للعبادة والطاعات، مثل قراءة القرآن الكريم والصلاة على النبي عليه السلام، قائلا: «علينا جميعا أن نغتنم ‏الفرصة في هذه الليلة.. ولا تضيعوا أي وقت فيها».‏

وتابع :«يمكننا أن نصلي ونسلم على الرسول عليه السلام، لأن الصلاة والسلام على الرسول هي مفتاح الفرج، فمن ‏كان في كرب أو ضائقة داخلية؛ فليفرغ تماما إلى الصلاة على سيدنا رسول الله»، موضحا أن المؤمن يتذوق لذة ‏العبادات في هذه الليلة، في السجود والعبادة والإنفاق في سبيل الله‎.‎

وبين أن التقرب إلى الله تعالى في هذه الليلة بالعطاء ليس من باب المنة؛ إنما هو شكر لله على نعمه؛ لأن الشكر يجب أن ‏يكون من جنس العمل والنعمة، مؤكدا أنه عندما ينعم الله على الإنسان بالمال؛ يجب عليه أن يخرج بعضه تقربًا لله ‏تعالى، كما جاء في كما قوله عز وجل «إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا».‏