محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمي بميت نما في شبرا الخيمة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة، أعمال إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية والأساسات للمبنى والذي يقع على مساحة 1652متر بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري ويتكون المبنى من ثلاث طوابق، لإنشاء مجمع خدمي يقدم خدمات السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلى نقطة شرطة وإسعاف وحماية مدنية.

كما تم لختيار هذا الموقع الهام ليكون بديلاً لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد متعدد الأغراض ويكون بديلاً لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ساكني مناطق شرق السكه الحديد وهي مناطق (ميت نما - منطي – حوض العمدة – بيجام – مدينة السعادة – مدينة التعاون).

ويضم الطابق الأرضي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من نقطة شرطة على مساحة 240 مترا لتقديم كافة الخدمات وبالنسبة للحماية المدنية على مساحة إجمالية 259 مترا وبالنسبة لنقطة الإسعاف فإنها ستقام على مساحة 218 مترا.

كما يضم الطابق الأول علوي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من مكتب تموين بمساحة إجمالية 196 مترا يحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزدوة بنظام ذكي لتقديم الخدمات التموينية، وأيضا مكتب للتضامن الاجتماعي على مساحة 162 مترا يحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزود بنظام ذكي لتقديم كافة الخدمات، وكذلك مكتب شئون الطب البيطري بمساحة إجمالية 153 مترا لتقديم كافة الخدمات البيطرية.

وقد أعرب الهجان عن سعادته بإقامة تلك المشروعات بمدينة شبرا الخيمة لخدمة المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.