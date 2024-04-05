محافظ المنيا يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لإحدى المسنات بمركز ديرمواس

في لفتة إنسانية، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعي ببحث حالة سيدة مسنة بقرية نزلة سعيد التابعة لمركز دير مواس، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساعدتها وتوفير احتياجاتها، وذلك فور عرض مشكلتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم النزول الميداني لمكان سكن المواطنة بمعرفة إدارة الشئون الاجتماعية بدير مواس وبمشاركة جمعيتي نور الإسلام باسمو العروس، والشاذلية بالعمارية الغربية، وتبين من فحص الحالة أن المواطنة وتدعى (منيرة . ع) تبلغ من العمر ٧٠ عاما تقيم في منزل مسقوف من العروق مكون من غرفتين صغيرتين وتتقاضى معاش تأميني شهري، حيث تم تركيب (باب) لمنزلها وأيضا (سرير ومرتبة)، إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة للمواطنة متمثلة في سلع ومواد غذائية ولحوم.