يخرج نادي الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، بعد الفوز على المصري مساء اليوم الأحد.

وانتصر الزمالك على المصري مساء اليوم الأحد، بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

على أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري.

ويتطلع نادي الزمالك اذي يتحدى الظروف الصعبة لتحقيق الفوز ضد شباب بلوزداد وحسم التأهل إلى الدور النهائي.