 «الأعلى للإعلام» يفتح تحقيقا في مخالفة قناة المحور بسبب بث برنامج مؤجر بالقناة - بوابة الشروق
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«الأعلى للإعلام» يفتح تحقيقا في مخالفة قناة المحور بسبب بث برنامج مؤجر بالقناة

علي كمال
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 11:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 11:35 م

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق في مخالفة قناة المحور قرار المجلس الخاص بمنع البرامج المؤجرة، بسبب بث برنامج مؤجر بالقناة، كما قرر المجلس استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور في جلسة تحقيق الاحد المقبل بمقر المجلس.

كما قرر المجلس في بيان له مساء اليوم، أيضا الزام قناة النهار بحذف حلقة برنامج البروفة لاتهامها بالإساءة لذوي القدرات الخاصة من كافة المواقع الإلكترونية التابعة للقناة.

وقرر المجلس الاكتفاء بالاعتذار التي بثته القناة عن هذه "الجريمة"، والتنبيه عليها بعدم تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى باعتبارها تخالف المعايير الصادرة عن المجلس وقانون الاعاقة الذي أقره مجلس النواب.


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