الأردن يقرر استمرار فرض حظر التجوّل الجزئي وتشديد الإجراءات الاحترازية

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة أنّ الحكومة ستستمر بفرض حظر التجوّل الجزئي في ساعات المساء، والشامل في نهاية كل أسبوع، مع تشديد الإجراءات الرقابية الصحية والاحترازية المطبّقة، خصوصاً ارتداء الكمّامات في الأماكن المغلقة.

وأوضح العضايلة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تأتي لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراء القانوني بحقّ كل من يخالف هذه التعليمات، بما فيها إغلاق المنشآت التي لا تتقيد بالشروط الصحية.

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية ومنذ بداية انتشار وباء كورونا عالمياً، سارعت وبتوجيهات ملكية سامية، الى اتخاذ قرارات وإجراءات أدت إلى نتائج إيجابية ملموسة من حيث السيطرة على الوباء وكبح انتشار العدوى، مؤكدا أنّ الخطر لا يزال قائماً وحقيقيّاً، فالوباء لا يزال منتشراً عالمياً، وفي ظل عودة العديد من القطاعات للعمل وزيادة فرص احتكاك المواطنين تبقى احتمالية عودته قائمة وجديّة.

وأشار الوزير الأردني إلى أنّ الحكومة تعمل جاهدة على تيسير وتسريع عودة أكبر قدر الممكن من النشاطات الاقتصادية بشكل مدروس ومجدول إلى العمل، والاستمرار بنفس النموذج الأردني الذي شهد له العالم بالتميز والانضباط، مع الاسترشاد بتجارب دول أخرى في إعادة فتح اقتصاداتها والتعلم من قصص النجاح ومن الأخطاء أيضاً، حتى نتفاداها.

وشدّد على ضرورة مواصلة الالتزام والحذر، خصوصاً في ظل توقعات بوجود إصابات بالمرض لدى بعض أبنائنا الطلبة العائدين من الخارج، والمواطنين الذي كانوا عالقين في دول أخرى، و"مع توقعاتنا أيضاً في المستقبل القريب ببدء عودة بعض المغتربين ممن انتهت عقود عملهم وضاقت عليهم ظروف العيش في دول شقيقة وصديقة" .. مشيرا إلى أن الطلبة والمغتربين معظمهم عائدون من دول تشهد حالات إصابة وبعضها حالات انتشار واسعة للوباء، وعلينا أن نتوقع ونستعد لحالات إصابة وكيفية التعامل معها.