سلطت الحلقة الـ21 من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة السعي لتحقيق النجاح، حيث قدم البرنامج موقفًا تمثيليًا لسيدة تطلب من المارة أن يقنعوا ابنها بالذهاب إلى مقابلة عمل، بعد أن رفض الذهاب لاقتناعه أنه لن يتم قبوله.

وتفاعل المارة مع الموقف محاولين نصحه بضرورة الذهاب إلى مقابلة العمل، ليقول أحدهم: «روح المقابلة يمكن ربنا يكرمك فيها محدش يعرف اللي جاي إيه»، ليرد الشاب أنه تقدم لأكثر من 20 وظيفة لكنه رفض منهم جميعًا، ليعلق أحد المواطنين «كلنا بنترفض، ومحدش نجح من أول يوم، محدش بيتولد ناجح».

وروى أحد الشباب المارين أنه يعمل حاليًا في وظيفة بسيطة، لحين أن يرزقه بالأفضل منها، متابعًا: «والدتك مخلفتش وربت وعلمت علشان تقعد في البيت»، ليرد آخر: «وأنا رايح شغلانة أحط في دماغي إني هنجح مش هفشل، ولو فشلت تبقى وقعة قوة».

«جرب وحاول، وأعرف النقطة إللي محتاج تقويها إيه وقويها، كل واحد فينا ربنا مميزة بميزة»، كان هذا رد أحد المارة على الشاب، ليعلق شاب آخر أنه هو أيضًا متوجه لأداء مقابلة عمل.

وقال أحد المارة أنه يصر على العمل على الرغم من تعرضه لأزمات كثيرة في عمله، لكنه مصمم على النجاح، ليتفق جميع المارة على ضرورة ذهاب الشاب إلى المقابلة والسعي أكثر من مرة حتى يحقق النجاح.

ورد الشاب: «لحد أمته هفضل أجرب وأفشل»، ليرد أحد الشباب عليه: «بالعكس أنت بتستفاد خبرة، وابنك بعدين لو أنت مستفدتش الخبرة دي مش هتعرف تنقلهاله»، لينصحه أحد المارة بالصبر وتحمل المصاعب حتى يحقق النجاح.

وطالبت إحدى المواطنات الشاب بالذهاب لمقابلة العمل إرضاءً لوالدته التي تقف بجواره تحاول مساعدته وإقناعه بالذهاب إليها، ليوضح أحد المارة للشاب أن الحياة دائمًا فيها متاعب ونجاحات، ولكن لابد من الاستمرار في السعي.

وذكر الشاب أنه لا يبقى في أي وظيفة يقبل فيها، ليرد أحد المارة: «أنا اترفدت من شغلانة كنت بنزل طلبات في الشارع، بعدها ربنا كرمني بفندق»، ليقول آخر أنه يعاني جدًا لكن دعوات والدته له أثناء خروجه من المنزل للعمل تعني له الكثير، معقبًا: «يمكن دي آخر فرصة استغلها».

وتعاطف المارة مع الشاب الذي بكى لوصوله عمر الثلاثين دون أن يجد عملًا، راوين له قصص نجاح البعض في سن متقدمة.

