انهيار جميلة عوض بسبب مقتل مايان السيد في «حرب أهلية»

على الرغم من البداية الشائكة لعلاقة "تمارا" بـ"نور"، نزل حادث وفاة "نور" على "تمارا" كالصاعقة، ولم تتمالك نفسها وانهارت باكية، كما بدأت تلوم نفسها على ما حدث، واعتبرت نفسها سبب في ما آلت إليه الأحداث لأنها لم تذهب بدلاً من أختها إلى المنزل حيث لقيت مصرعها على يد لص.

وكانت الحلقات السابقة قد شهدت تحول جذري في شكل علاقة الفتاتين، وهو بمثابة امتداد للتغيير الشامل الذي طال شخصية "تمارا"، إذ أصبحت أكثر قرباً لعائلتها، وفاجئت "نور" بهدية أثناء التحضير لحفل خطوبتها وطلبت منها أن يفتحا صفحة جديدة، وتنقلت "جميلة عوض" بسلاسة من نسخة "تمارا" التي تشعر بالغيرة تجاه نور إلى "تمارا" التي تشعر نحو نور بالود والألفة، وهو ما جعل مشهد انهيارها بعد وفاة "نور" مؤثراً وزاد من تعاطف وتقدير الجماهير للتغيير الذي حدث في شخصيتها.

يدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز