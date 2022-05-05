قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الليلة، إن مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية وقوات خاصة تُشارك في عملية مُلاحقة مُنفذي هجوم "إلعاد" شرق تل أبيب، التي وقعت في ختام ما يُسمى بـ"عيد الاستقلال" في إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي يُجريان مشاورات أمنية، فيما وصل المفوض العام للشرطة الإسرائيلية إلى موقع العملية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لم يتم حتى الآن العثور على أي من منفذي الهجوم، فيما ذكرت صحيفة "إنتلي تايمز" الإسرائيلية من أي شخص لديه توثيق من موقع العملية أن يسلمه للشرطة.

جدير بالذكر أن هجوم الليلة في إلعاد (تل أبيب) يرفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الـ 6 أسابيع الماضية إلى 18 شخصًا، إذ وقعت عمليات مُماثلة في بئر السبع، والخضيرة، وبني باراك (تل أبيب)، وأريئيل.

وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي "فرحة الاستقلال انقلبت إلى يوم فظيع وحزين وهذا يعكس ثمن العيش في هذه البلاد".