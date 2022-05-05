محافظ المنيا: توريد أكثر من 37 ألف طن من الأقماح للشون والصوامع

قال محافظ المنيا أسامة القاضي إنه جرى توريد 37 ألفًا و849 طن قمح للشون والصوامع منذ بداية موسم توريد المحصول بجميع المواقع التخزينية، والبالغ عددها 44 موقعًا بجميع المراكز، وذلك للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين.



جاء ذلك خلال تلقيه اليوم /الخميس/ تقريرًا مفصلًا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين حول إعادة فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني.



ووجه المحافظ، بتقديم كل أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.



وعلى صعيد آخر، نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا حملات مكبرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدٍ بالبناء المخالف والعشوائي؛ تنفيذا لتوجيهات المحافظ أسامة القاضي.



ففي مركز المنيا، جرت إزالة وإيقاف 14 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص بقرى (صفط الشرقية - تلة - ادمو - الحواصلية - هيها - بني أحمد الغربية - طوخ الخيل).



وفي مركز العدوة، تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف في المهد خارج الحيز العمراني بقرية برمشا، بالإضافة لإيقاف حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بحى غرب المركز، وفي مركز أبو قرقاص تم إيقاف وإزالة حالتي تعد بالبناء بدون ترخيص في المهد بقرية بني موسى.



وفي مركز ملوي، جرت إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقريتي دير البرشا وابشادات، وفي مركز سمالوط، تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد بقرية منقطين.