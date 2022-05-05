مباحثات هاتفية بين المستشار الألماني والرئيس الأمريكي حول الحرب في أوكرانيا

عقد المستشار الألماني أولاف شولتس مباحثات عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولت الحرب الروسية الأوكرانية، وحالة الدعم لأوكرانيا.



و قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية شتيفان هيبيستريت - في تصريح صفحي اليوم /الخميس/ - أن الجانبين اتفقا على أن أوكرانيا يجب أن تستمر في تلقي الدعم الكبير والمستمر في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس.



وطالب شولتس وبايدن، روسيا بإنهاء الأعمال العسكرية "العدائية" في أوكرانيا على الفور، وسحب القوات من أوكرانيا، واستعادة وحدة أراضي الأوكرانية وسيادتها.



وأكدا أنهما لن يعترفا بأية خطوات تتعارض مع سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا لأن تلك الخطوة لن تتمتع بالشرعية.