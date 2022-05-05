 مباحثات هاتفية بين المستشار الألماني والرئيس الأمريكي حول الحرب في أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 5 مايو 2022 11:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

مباحثات هاتفية بين المستشار الألماني والرئيس الأمريكي حول الحرب في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 10:54 م | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 10:54 م
عقد المستشار الألماني أولاف شولتس مباحثات عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولت الحرب الروسية الأوكرانية، وحالة الدعم لأوكرانيا.

و قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية شتيفان هيبيستريت - في تصريح صفحي اليوم /الخميس/ - أن الجانبين اتفقا على أن أوكرانيا يجب أن تستمر في تلقي الدعم الكبير والمستمر في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

وطالب شولتس وبايدن، روسيا بإنهاء الأعمال العسكرية "العدائية" في أوكرانيا على الفور، وسحب القوات من أوكرانيا، واستعادة وحدة أراضي الأوكرانية وسيادتها.

وأكدا أنهما لن يعترفا بأية خطوات تتعارض مع سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا لأن تلك الخطوة لن تتمتع بالشرعية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك