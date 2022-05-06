دياب يدعو رئيس رابطة الأندية الإماراتية لحضور نهائي الكأس في يونيو

وجه أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، الدعوة لعبدالله ناصر الجنييي نظيره بدولة الإمارات، لحضور نهائي كأس الرابطة المصري المقرر إقامته في يونيو المقبل.

وحرص دياب، على تقديم الدعوة لرئيس رابطة الأندية المحترفة بالإمارات، بعد الزيارة التي قام بها دياب إلى أبو ظبي، برفقة عماد متعب نائب رئيس الرابطة، تلبية لدعوة عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، على هامش نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي أقيم مساء أمس في ستاد محمد بن زايد، وتوج به العين، بعد تغلبه على نادي شباب الأهلي بركلات الترجيح.

وشهدت الجلسة الودية التي جمعت أحمد دياب و عماد متعب تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، والتأكيد على تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة، بما يصب في مصلحة كرة القدم في البلدين الشقيقين.

وتوج فريق الشباب ببطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتي، بعد فوزه على العين، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 – 4، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.