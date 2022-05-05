زيلينسكي يناقش تصريحات لافروف مع بينيت

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول تصريحات "فاضحة" أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي أكد فيها أن الزعيم النازي أدولف هتلر كانت لديه "أصول يهودية".

وفي خطابه المسائي يوم الأربعاء، قال زيلينسكي إنه تحدث إلى بينيت لتهنئته بيوم استقلال إسرائيل وإطلاعه على الوضع في مدينة ماريوبول بجنوب البلاد وفي شرق أوكرانيا، بحسب شبكة (سي إن إن).

وقال الرئيس الأوكراني: "ناقشنا أيضا التصريحات الفاضحة وغير المقبولة على الإطلاق لوزير الخارجية الروسي الذي أهان العالم بأسره".

وكان لافروف أشار إلى أن "أشد معادي السامية كانوا عادة هم من اليهود أنفسهم"، ورجح فرضية أن يكون هتلر منحدرا من أصول يهودية.