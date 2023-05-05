شتروف يتأهل للدور قبل النهائي ببطولة مدريد بالفوز على تسيتسيباس

تأهل الألماني يان-لينارد شتروف إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في سجل مشاركاته ببطولات الأساتذة بعدما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7 / 6 (7 / 5) و5 / 7 و6 / 3 مساء الخميس في دور الثمانية من بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وكان شتروف /33 عاما/ قد خرج من تصفيات البطولة، لكنه حظي بفرصة المشاركة مكان لاعب منسحب.

ويلتقي شتروف في الدور قبل النهائي اليوم الجمعة، الروسي أسلان كرتسيف الذي تأهل بالفوز أمس على الصيني تشيتشين تشانج 7 / 6 (7 / 3) و6 / 4 .

وتجدر الإشارة إلى أن كرتسيف كان اللاعب الذي أطاح بشتروف من تصفيات البطولة.

وقال شتروف في تصريحات لقناة "سكاي" التليفزيونية تعليقا على أكبر نجاح في سجل مشاركاته ببطولات الأساتذة :"ما كنت أتخيل هذا عندما أطاح بي قبل أسبوع واحد. العالم أحيانا يبدو مجنونا."

وأضاف :"ربما حالفني الحظ شيئا ما، فقد حصلت على فرصة، ونجحت في استغلالها. هو أسبوع مذهل."

وضمن شتروف عودته إلى المراكز الخمسين الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد أن تراجع بشكل كبير في وقت سابق.