في ظهور مفاجئ قبل 24 ساعة على مراسم التتويج، ألقى ملك بريطانيا تشارلز الثالث وولي العهد الأمير ويليام وأميرة ويلز كيت ميدلتون التحية على الجماهير المحتشدة في طريق "ذا مال" المؤدي لقصر باكنجهام.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم إخلاء الطريق المؤدي إلى قصر باكنجهام فيما اصطفت الجماهير بحماس على جانبي الطريق، بعدما اكتشفوا على الأرجح أنهم ربما سيلمحون الملك تشارلز بسبب الأمن والوجود الإعلامي.



وتعالت صيحاتهم، وهم يرددون "حفظ الله الملك"، بينما كان كبار أفراد العائلة الملكية يصافحون بعضهم.



وقالت إحدى السيدات لتشارلز: "تبدو أصغر سنا (عند رؤيتك) شخصيا".



وجاءت هذه الجولة للعائلة الملكية بعد ساعات من هطول الأمطار الغزيرة التي أغرقت آلاف الأشخاص ممن خيموا في المنطقة.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن أحد الحضور قوله إنها "أسعد لحظة في حياتي".



وقالت سيدة تدعي جوان (70 عاما)، لـ"ديلي ميل"، إنها انهمرت في البكاء إثر تلك الزيارة.



وأضافت: "خرج تشارلز من السيارة واتجه نحونا وقال: هل أمضى أحدكم الليلة الماضية (هنا)؟ وكان يصافح بعض الأيدي، فقولت: نعم، أنا فعلت".



وتابعت: "انحنى إلى الأمام وصافح يدي، وكان الأمر رائعا – أشعر بالفخر لوجودي هنا اليوم. إنه لأمر عاطفي جدا – انهمرت في البكاء بعد ذلك. كنت هنا لحضور زفاف ويليام، وزفاف هاري، واليوبيل (البلاتيني للملكة إليزابيث)، والآن جئت من أجل التتويج. أتمنى له ولكاميلا الأفضل".



وذهب الملك إلى أحد جانبي الطريق، في حين ذهب ويليام وكيت إلى الجانب الآخر لتحية المهنئين.



وقالت سيدة لتشارلز: "أحبك يا تشارلز"، في حين نقل آخرون تهانيهم إليه.



والتقطت كيت وويليام صور "السيلفي" مع الجماهير، في حين بدا أن كيت انضمت إلى شخص ما خلال مكالمة بالفيديو قبل أن تتحدث عبر هاتف شخص آخر قبل أن تعيده إليه.



وتخيم جماهير أمام قصر باكنجهام، استعدادا لمراسم التتويج، حيث أحضروا معهم خيام وكراسي ومشروبات، واختاروا مواقعهم على طول طريق "ذا مال" لضمان رؤية جيدة لموكب الملك تشارلز.