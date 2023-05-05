غلق صيدلية ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية غير مسجلة في الصحة بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملة تموينية مكبرة بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة الرقابة على الأدوية، على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، والمحلات بكل أنواعها.

وقال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى تغير نوعي لأحكام الرقابة، وأصبحت تتضمن كل الأنشطة التجارية، بما فيها الصيدليات وجميع المحال التجارية، وجرى شن حملة رقابية ليلية مشتركة بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح، في تصريح اليوم، أن الحملة أسفرت عن غلق صيدلية تعمل بدون ترخيص، وعدم وجود صيدلي بها، وجرى وضعها تحت تصرف النيابة العامة، ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصري بصيدليات أخرى، إضافة إلى مصادرة 19 خط تليفون؛ لمخالفتها قانون الاتصالات، وعرضها للبيع في محلات غير مرخص لها بذلك.

وأضاف أن جرى تحرير 9 محاضر متنوعة، بينها 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر بيع بأزيد من السعر، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

وأكد استمرار الحملات المشتركة من كافة الجهات المعنية للحد من الغش والتلاعب بصحة المواطنين، والتعامل الفوري مع المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف نشاطها، من خلال حملات رقابية تضم كل الجهات.