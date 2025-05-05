 يسرا في افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية: العاصمة الإدارية قلب الدولة المصرية الحديثة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يسرا في افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية: العاصمة الإدارية قلب الدولة المصرية الحديثة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 5 مايو 2025 - 8:43 م | آخر تحديث: الإثنين 5 مايو 2025 - 8:43 م

شاركت الفنانة يسرا في حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت خلال الفعالية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العاصمة الإدارية هي قلب الدولة المصرية الحديثة، والدولة المحبة للخير والسلام.

وأضافت أن الخيل هي رمز الوفاء والشجاعة، ورمز التضحية، مؤكدة أن الوفاء لدى الخيول يكون بالأفعال ما يحتم ضرورة تذكر الأجداد الذين صنعوا كل هذه الأمجاد وكانوا محبين للسلام.

وشددت على أن الخيول كانت رفيقًا للأجداد المصريين، مؤكدة أن كل بطولة تبدأ بلحظة صمت، وتابعت: «في مصر يسبق الصوت صهيل».

وتقام هذه البطولة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري.

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتضم الدول المشاركة في البطولة: مصر، البحرين، البرازيل، الإكوادور، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، تونس، تركيا، والإمارات

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