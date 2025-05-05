جودة التعليم تطلق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

• المدير التنفيذ للمبادرة: نستهدف نشر الجودة بين 100 ألف طالب من الطلاب المصرين والوافدين بـ50 جامعة



أطلقت اليوم، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فاعليات مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان)، برعاية من جامعة الدول العربية وبحضور مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة د علاء عشماوي.

وقال الدكتور فراج العجمي الوزير المفوض ومدير التربية والتعليم والبحث العلمي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن التعليم له دور محوري في التكامل والتعاون بين الدول العربية.

وأضاف أن ضمان الجودة ليس خيارا بل ضرورة في ظل المنافسة العالمية لترسيخ مفاهيم جودة التعليم لضمان كفاءة الأداء ومخرجات التعليم، بما يتماشى مع المعايير العالمية؛ إيمانا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأهمية النهوض بالتعليم وخاصة التعليم العالي من خلال تبني عدة مشروعات ومبادرات، ومن أهمها إطلاق التصنيف العربي للجامعات العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

وكشف عن طرح العديد من المنح في عدة تخصصات للطلاب العرب بالدول العربية، بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية والجامعات العربية، وإيمانا من الجامعة بأهمية التعليم نسعد باستضافة هذه مبادرة بداية جديدة لجودة التعليم وتبنيها لكون جودة التعليم من الركائز لتقدم الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور حسام عثمان نائبا عن وزير التعليم العالي نائب الوزير للابتكار والذكاء الصناعي والبحث العلمي، إنه يجب الاستفادة من المبادرة في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق الابتكار ففي 23 مارس أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلي، وأطلقت السياسة الوطنية للتنمية المستدامة وهي سياسة تعزيز الأدوار والقدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز الدور التنموي والمشاركة في الاستراتيجيات التنموية وتنويع مصادر تمويل الابتكار، وتوفير بيئة العمل وغرس ثقافة الابتكار والحوكمة ويجري تنفيذ الاستراتجية من خلال عدة عناصر تمكين وإتاحة الموارد لنقل التكنولوجيا بين مؤسسات الدولة وتحسين وحوكمة بيئة العمل، وبتوفير عدة حزم للعمل وهي بناء قدرات البحث والتطوير وبناء قدرات الابتكار وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار ونتج عن هذه السياسة خروج 27 برنامج ومبادرة.

وصرح هشام عبدالناصر المدير التنفيذي للمبادرة، بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، وأن مصر ليست دولة بل مهد الحضارة ومصر حين بدات بدأ التاريخ واليوم نستدل بهذا الإرث العظيم في إطلاق مبادرة بداية معتمدة على أن الجودة هي مفتاح بناء الإنسان، بما يتواكب مع اليات العصر في ظل قيادة تؤمن بأهمية التعليم وجودته ونشكر جامعة الدول العربية التي ترعي هذا الحدث بما يعطي بعدا إقليميا للمبادرة.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي إيمانا بأهمية بداية جديدة تعتمد على الابتكار والفكر والتنمية، ونحن على يقين بأن هذه المبادرة هي نقطة إشعاع تنطلق لتدريب ونشر الجودة بين 100 ألف طالب من الطلاب المصرين والوافدين بـ50 جامعة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية كمرحلة أولى؛ لتشمل كل الجامعات، ونشر الجودة بين 24 ألف موظف من قيادات والموظفين بالنظام الإداري، بمشاركة 15 وزارة من خلال ورش عمل تخصصية تناسب طبيعة كل وزارة ودورها، وفي المرحلة الأخيرة من المبادرة تستهدف تدريب وتثقيف 50 ألفا من قيادات التعليم قبل الجامعي بمحافظات الجمهورية.

وقال الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمن جودة التعليم والاعتماد، إن المبادرة بدأت نواة بإقامة ورش عمل بالمؤتمر السابق للهيئة وبوجود ورش عمل للطلاب، وتحدثنا عن دور الطالب بضمان جودة التعليم وثورة ريادة الأعمال.

وتابع: "نستهدف من خلال المبادرة توسيع هذه النواة لتشمل قطاعات عدة بالدولة، والهدف من المبادرة هو التوعية، ونشر ثقافة الجودة، وسوف تمتد هذه المبادرة إلى الدول العربية المختلفة".