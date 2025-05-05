المركزي للتعبئة والإحصاء: لدينا 118 ألف وحدة إيجار قديم مغلقة لسفر الأسرة وأكثر من 300 ألف لديهم وحدات أخرى

كشف عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الإحصائيات الخاصة بالإيجار القديم بموجب تعداد 2017.

وقال شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب التي تناقش تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، اليوم الاثنين، إن وحدات الإيجار القديم تمثل 7% من الوحدات.

وأشار شرف الدين، إلى أن حينها كان عدد الأسر في الإيجار القديم مليون و642 ألف أسرة، ويتجاوز عدد الأفراد 4 ملايين، وعدد الوحدات يتجاوز 3 ملايين منهم، مليون و879 ألفا و476 وحدة للغرض السكني، ووحدات مشغولة للعمل تتجاوز 500 ألف، بخلاف الوحدات التي تجمع بين النشاطين حوالي 9307 وحدات.

وقال شريف الدين: "عندنا وحدات إيجار قديم مغلقة لسفر الأسرة تقدر بـ118 ألفا و835 وحدة"، بجانب وجود وحدات مغلقة لوجود وحدة أخرى للأسرة تمثل 300 ألف و866 وحدة.

كما أشار إلى وجود وحدات إيجار قديم مغلقة بحاجتها لترميم غير قابلة للسكن وفي وحدات صدر بها قرارات هدم تصل إلى 7678 وحدة.

وتساءلت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تعداد المواطنين الذين لا يملكون سكن، إلا أن شرف الدين أوضح عدم وجود هذه الإحصائية.

وعلق رئيس لجنة الإسكان محمد عطية الفيومي أن "ما يهمنا في هذه القضية مليون و642 ألفا من المستأجرين للغرض السكني وهذا ما يعنينا، بينما تأخذ الصحافة الرقم وتركز عليه".



