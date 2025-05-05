وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ زيارة رسمية لإثيوبيا

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة عمل رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" بأن وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، السفير برهانو صججاي، كان في استقبال ساعر لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي.

ومن المتوقع أن يجري ساعر، خلال زيارته، محادثات مع كبار المسئولين في الحكومة الإثيوبية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن زيارة ساعر تعكس تعزيز العلاقات بين البلدين، بعد شهرين من زيارة وزير الخارجية الإثيوبي لإسرائيل في مارس الماضي"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيان: "خلال الزيارة، سيلتقي ساعر بكل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس، مشيرة إلى أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين استراتيجيا وثنائيا".

وأوضحت الوزارة أن "وفد تجاري رفيع المستوى، يضم عشرات الممثلين عن شركات إسرائيلية يرافق ساعر".

وتابعت أن "هذه الشركات تعمل بمجالات منها الزراعة والصناعات الزراعية، وتقنيات المياه والمناخ، والطاقة المتجددة، والابتكار والتكنولوجيا، والأجهزة الصحية والطبية، والصناعة والتصنيع".

ونوهت الوزارة بأن ساعر ونظيره الإثيوبي سيعقدان منتدى اقتصاديا مشتركا بمشاركة رجال أعمال إسرائيليين وإثيوبيين، إضافة إلى كبار المسئولين من مختلف القطاعات في البلدين.