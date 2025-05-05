مصرع طفلين غرقا بنهر النيل وبحر يوسف في بني سويف

لقي طفلان مصرعهما غرقًا بمركزي "الفشن، وإهناسيا" بمحافظة بني سويف، تم انتشال أحدهما بمركز الفشن، وتواصل فرق الإنقاذ النهري البحث عن الآخر ببحر يوسف بمركز إهناسيا.



وتمكن الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل "مروان، و، م، 7 سنوات، مقيم بقرية الجمهود التابعة لمركز الفشن، من نهر النيل"، وتم نقل الجثة عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

كما جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وتحريات المباحث حول الحادث.

كما لقي طفل يدعى "مصطفى، ع، م، 4 سنوات، مقيم قرية منهرة التابعة لمجلس قروي ننا التابعة لمركز إهناسيا"، مصرعه غرقا ببحر يوسف، وتواصل فرق الإنقاذ النهري البحث عن الجثة، تم تحرير المحضر اللازم تولت النيابة التحقيق.