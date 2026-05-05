رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفيرة دولة المجر لبحث التعاون الأكاديمي

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ريتا فيكتوريا هيرنتشار سفيرة دولة المجر بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات التعليمية المجرية.

حضر اللقا الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وذلك في إطار سعى الجامعة لتوسيع شراكاتها الدولية.

تناول اللقاء الفرص التعليمية المتاحة، والمنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين، بالإضافة إلى مناقشة آليات تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس خلال اللقاء نبذة تاريخية عن قصر الزعفران وشرحا تفصيليا لكليات الجامعة، مثمنا عمق العلاقات العلمية والثقافية التي تجمع بين مصر والمجر، مشيرا إلى أن الجامعة استهدفت من خلال هذا التعاون فتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين للاستفادة من الخبرات المجرية المتميزة في المجالات التكنولوجية والعلمية.

وأكد أن الجامعة حرصت دائما على تدويل برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية، معتبراً أن هذه الزيارة مثلت خطوة هامة في مسيرة التعاون الثنائي المستمر.

من جانبه، أعربت السفيرة ريتا فيكتوريا هيرنتشار عن اعتزازها بزيارة صرح أكاديمي عريق مثل جامعة عين شمس، مشيدة بالمستوى التعليمي والبحثي المتطور الذي شاهدته بالجامعة.

وأكدت أن الجانب المجري سعى من خلال هذه المباحثات إلى زيادة حصة المنح الدراسية المخصصة لطلاب الجامعة، وتفعيل بروتوكولات تعاون تهدف إلى إنشاء درجات علمية مشتركة تسهم في تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين البلدين.