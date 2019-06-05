اتهام 3 مسجلين خطر بتصنيع الأسلحة والنارية والبيضاء في عين شمس

ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 مسجلين خطر لاتهامهم بتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة عين شمس وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس أكدت قيام 3 مسجلين خطر بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء مُتخذين من محل كائن بالعقار محل سكن أحدهم بمنطقة عين شمس مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم حال تواجدهم داخل شقة المتهم الأول ، وعثر بداخله على 4 أسلحة نارية "فرد خرطوش" ، وهيكل فرد خرطوش ،و 5 مقبض سلاح نارى "فرد خرطوش"، و9 طلقات من ذات العيار، و8 قطع ماسورة مختلفة الأحجام و 14 سلاح أبيض "سنج ، سواطير" والعدد والأدوات المستخدمة فى التصنيع وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار فيها.