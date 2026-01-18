وسائل إعلام: إعادة فتح المدارس الإيرانية بعد إغلاق دام أسبوعا

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم السبت أن المدارس الإيرانية ستعيد فتح أبوابها اليوم الأحد بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع.

وأفادت بأن "المدارس في طهران والمدن الأخرى التي أُعلن عن إغلاقها منذ العاشر من يناير ستستأنف عملها اعتباراً من يوم غد".

ويأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على استعادة النظام بعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي اندلعت بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتصاعد لاحقا إلى أعمال عنف.

ومع تكرار الولايات المتحدة تهديداتها بالتدخل، فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع خدمة الإنترنت وتعليق الأنشطة التعليمية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بالتخطيط للاضطرابات بهدف "ابتلاع إيران"، وقال إن بلاده قد "أخمدت الفتنة".