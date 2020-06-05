استعدادات لإبطال قنبلة من مخلفات الحرب في معرض فرانكفورت

تستعد الشرطة وقوات الدفاع المدني الألمانية لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تزن نحو 500 كيلوجرام في معرض فرانكفورت.

وسيتعين على نحو 2700 شخص مغادرة منازلهم حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة (التوقيت المحلي). وسيُجرى بعد ذلك إغلاق الشوارع. وتم إيقاف حركة الحافلات والقطارات منذ الساعة الثامنة والنصف.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع المدني صباح اليوم: "ننتظر حاليا أن يغادر كافة الأفراد المنطقة"، مضيفا أن الشرطة ستتحقق بعد ذلك مما إذا كانت منطقة الإخلاء التي تبلغ مساحتها 500 متر حول موقع القنبلة صارت خالية من الأفراد، وقال: "نأمل التمكن من بدء إبطال القنبلة في تمام الساعة 12 ظهرا".

وسيتولى عملية الإبطال خبراء المفرقعات في الهيئة الألمانية المدنية لإزالة الذخائر. ومن المتوقع رفع الحظر عن المنطقة في حوالي الساعة السادسة مساء.