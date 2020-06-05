 يمكن تخفيضهم بشروط.. 3 ملايين دولار كفالة للمتهمين بقتل فلويد في مينيابوليس - بوابة الشروق
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يمكن تخفيضهم بشروط.. 3 ملايين دولار كفالة للمتهمين بقتل فلويد في مينيابوليس

جورج فلويد
جورج فلويد
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:18 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:18 ص

ذكرت سجلات قضائية أنه تم تحديد الكفالة الخاصة بضباط الشرطة السابقين الثلاثة المتهمين بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد في مدينة مينيا بولس الأمريكية بمبلغ مليون دولار لكل منهم.

وسيتم تخفيض المبلغ إلى 750 ألف دولار إذا وافقوا على شروط معينة، بما في ذلك شرط يحظر الاتصال مع عائلة فلويد، فضلا عن القيود المفروضة على الأسلحة النارية.

ومن المقرر أن يمثل الضابط السابق ديريك شوفين، المتهم بالقتل من الدرجة الثانية ،أمام المحكمة الأسبوع المقبل. تمت مشاهدة شوفين في فيديو بالهاتف المحمول واضعا ركبته على رقبة فلويد.

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