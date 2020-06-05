 إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم

رام الله - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 8:57 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 8:57 م

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية الفلسطينية في كفر قدوم مراد شتيوي - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بأعداد كبيرة، وأطلق وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح مختلفة، والعشرات بالاختناق.

وانطلقت المسيرة رفضا لقرارات حكومة الاحتلال المتعلقة بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات المنددة بالاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

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