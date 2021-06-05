الفلبين: 9 قتلى ومفقود حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية تشوي-وان

ذكرت السلطات الفلبينية أن حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "تشوي-وان" التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية ارتفعت إلى 9 قتلى، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وأفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في تقرير، وفقا لصحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم السبت، بأنه سجل هذه الوفيات بالإضافة إلى إصابتين في مناطق ميماروبا، وفيساياس الغربية، وفيساياس الوسطى، وفيساياس الشرقية، ودافاو، وسوككسكسارجين.

وأضاف المجلس، أن إجمالي 22 ألفا و839 أسرة أو 96 ألفا و683 شخصًا تضرروا جراء العاصفة في تسع مناطق، ومن بين هؤلاء، 732 أسرة، أو 2753 شخصًا، يحتمون حاليًا في 50 من مراكز الإجلاء.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة جراء العاصفة تبلغ الآن 86.11 مليون بيزو.