إخماد حريق بمحل منظفات بعد تفحمه في الإسكندرية

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بقيادة العميد محمد الحلو، اليوم الأحد، حريقًا نشب بمحل منظفات، كائن في شارع زين الدين، التابع لنطاق حي وسط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارين من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيدان ورود بلاغًا من الأهالي حول نشوب حريقًا بمحل منظفات وسط المحافظة.

ووفقا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الشرطة رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المحال والمنطقه السكنية المجاورة.

وبالفحص الأولي تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماسٍ كهربائي وتسبب في تفحم محتويات المحل، فجرى وضع سياج تأميني في محيطه، وقطع المرافق عن المنطقة؛ لحين انتهاء عملية التبريد، ورفع آثار الحريق.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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