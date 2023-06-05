الكويت تمدد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط الكويتي مناف الهاجري أن بلاده ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024.

وقال الهاجري في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة النفط اليوم الأحد، إن هذا الخفض الطوعي يأتي كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) التي سبق أن أعلنت في شهر نيسان/أبريل عن تخفيضات تطوعية.

وذكر أن هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 (حزيران) يونيو 2023".