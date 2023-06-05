 الكويت تمدد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024 - بوابة الشروق
الإثنين 5 يونيو 2023 10:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

الكويت تمدد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 8:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 8:58 ص

 أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط الكويتي مناف الهاجري أن بلاده ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024.

وقال الهاجري في تصريح نقله بيان صادر عن وزارة النفط اليوم الأحد، إن هذا الخفض الطوعي يأتي كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس) التي سبق أن أعلنت في شهر نيسان/أبريل عن تخفيضات تطوعية.

وذكر أن هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 (حزيران) يونيو 2023".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك