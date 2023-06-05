 عشرات المُستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المُستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 11:46 ص

 

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان صحفي مقتضب، أن المستوطنين، الذين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، نفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.


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