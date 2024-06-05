الكشف عن موعد افتتاح الملعب الجديد للمصري البورسعيدي

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كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري، موعد افتتاح الملعب الجديد للفريق في مدينة بورسعيد.

وقال الحسيني أبو قمر في تصريحات تليفزيونية: "خطة تدشين ملعب المصري الجديد تسير بخطى ثابتة".

وأضاف: "في شهر أغسطس القادم سيكون هناك هيكل خرساني كامل للملعب، كما بدأت إحدى الشركات في تنفيذ خطة وضع النجيل الطبيعي للملعب".

وتابع: "هناك اهتمام من جميع المسئولين بملف ملعب المصري الجديد، من رئيس النادي، كامل أبو علي، ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بالإضافة لمحافظ بورسعيد".

وأتم الحسيني أبو قمر تصريحاته قائلًا: "فريق المصري لن يكون حقل تجارب مُجددًا على الملاعب الأخرى، خلال عام سيكون لدينا ملعب كامل".