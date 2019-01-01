تعد كندا من البلدان القليلة في العالم التي تضم أماكن طبيعية وسياحية خلابة، لذلك رصدت شبكة الـ«سي إن إن» الأمريكية في تقرير لها صورًا لأجمل الأماكن الطبيعية والسياحية المتنوعة بكندا، بدءًا من حديقة تومبستون تريتوريال وصولاً إلى عاصمة الدببة القطبية.

- حديقة تومبستون تريتوريال

واحدة من الوجهات الأكثر جمالا في كندا، تقع على بعد 90 دقيقة من بلدة داوسون بمقاطعة يوركون، وهي مليئة بالقمم الوعرة والحياة البرية.

- جسر كابيلانو المعلق

يقع في ولاية بريتش كولومبيا، على بعد دقائق من مركز مدينة فانكوفر، ويمتد الجسر الذي تم بنائه في عام 1889، بطول 137 مترًا وعلى ارتفاع 70 مترًا فوق نهر كابيلانو.

- جزيرة الأمير إدوارد

تعد جزيرة الأمير إدوارد التي تبلغ مساحتها 5.7 كيلو مترًا، أصغر مقاطعات كندا، وتشتهر بشواطئها الجميلة ومنحدرتها الصخرية الحمراء وهندسة مبانيها المعمارية التاريخية.

- المنتزه الوطني ناهاني

أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو منذ عام 1978، تمتد الحديقة الوطنية على مساحة ثلاثون ألف كيلومتر مربع بالأقاليم الشمالية الغربية، وتضم مناظر طبيعية خلابة من خلال الأودية وسلاسل الجبال والشلالات الضخمة والكهوف.

- بحيرة لويز

تقع بحيرة لويز ذو المياة الزرقاء الصافية، في متنزه «بانف» الوطني في مقاطعة ألبرتا، عند قاعدة مجموعة من قمم جبال الألب الجليدية، وتشتهر البحيرة بالتجديف في الصيف والتزلج في الهواء الطلق خلال الشتاء.

- جزيرة فوجو

تعد جزيرة فوجو أكبر جزيرة في ساحل نيوفاوندلاند ولابرادور، وتعد موطن لـ11 مجتمعًا، فكان أول من استوطنها هم الأيرلنديون في القرن الثامن عشر.

- شلالات نياجرا

معلم الجذب الطبيعي الأكثر شهرة في كندا، تقع على على طول حدودها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنقسم إلى ثلاث مجموعات من الشلالات التي تصل انخفاضاتها إلى حوالي 57 مترا.

- بحيرات ساسكاتشوان

تضم مقاطعة ساسكاتشوان أكثر من 100 ألف بحيرة، و«بحيرة أوتر» هي وجهة ممتازة لصيد الأسماك والتخييم.

- كنيسة نوتردام

تقع كنيسة نوتردام في مونتريال، وهي واحدة من أقدم وأعرق الكنائس في كندا، تم إنشاءها في عام 1891، وصنفت كمعلم تاريخي وطني في عام 1989.

- منتزه سيرميليك الوطني

يقع في مقاطعة نونافوت بشمال كندا، ويتميز بالجبال الوعرة والأنهار الجليدية والمضايق والوديان النهرية.

- قناة رديو التاريخية

أحد مواقع اليونسكو التي تم بناؤها في أوائل القرن التاسع عشر، وتتألف من سلسلة من البحيرات والأنهار والقنوات التي تمتد على بعد 202 كم من كينجستون إلى أوتاوا.

- كيبيك القديمة

تأسست مدينة كيبيك التاريخية في أوائل القرن السابع عشر، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وأفضل مثال لمدينة محصنة بأمريكا الشمالية.

- عاصمة الدببة القطبية

تُعرف بلدة تشرشل بشمال مقاطعة مانيتوبا بأنها عاصمة الدب القطبي في العالم، وهي واحدة من المدن القليلة على وجه الأرض التي تضم الدببة البيضاء الشهيرة في الحياة البرية.