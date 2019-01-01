الرئيس التونسي: سنواصل العمل حتى إنهاء مهمتنا في ديسمبر القادم

أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، في أول خطاب له عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بعد خروجه يوم الاثنين من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، أنه أمضى على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019..قائلاً سنواصل العمل من أجل أن تتم العهدة التي تنتهي أواخر ديسمبر القادم.

وأوضح الباجي أن الالتزامات الأكيدة المرتبطة بالانتخابات المقبلة الرئاسية والتشريعية والتجربة الديمقراطية بصفة عامة تستوجب إصدار الأوامر التي بمقتضاها تتم دعوة الناخبين لتأدية واجباتهم.

وقال إنه قضى أسبوعًا بالمستشفى العسكري حيث تلقى العلاج من فريق طبي كفء كانت نتائجه إيجابية الأمر الذي عجّل بخروجه من المستشفى والعودة إلى المنزل.

وأشار إلى أن بعض النصوص لم تر النور فيما يتعلق بالطوارئ نظرًا لوجود وجهات نظر مختلفة بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه سيتم الحسم فيها لكي لا تبقى القضية مفتوحة وفق تعبيره.

وأعرب رئيس الجمهورية عن سعادته بتلقي عدة تهاني من مختلف الأصدقاء والأشقاء خاصة الملك سلمان وأمير الكويت والكثير من الأصدقاء في تونس، معتبرًا أنها كانت مناسبة ليعبروا له عن تعاطفهم معه في تلك الظروف.