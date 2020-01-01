استطلاع: زيادة تأييد الألمان لحزب الخضر للأسبوع الثالث على التوالي

كشف استطلاع حديث زيادة تأييد المواطنين الألمان لحزب الخضر للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" أي (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "قنطار" لقياس مؤشرات الرأي أسبوعيا، ونشرته صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تأييد المواطنين لحزب الخضر الألماني وصل حاليا إلى 19%.

يذكر أن تأييد المواطنين لحزب الخضر كان قد انخفض بقوة في منتصف مايو الماضي في استطلاع معهد "قنطار"، وتراجع إلى 14%، فيما كان تأييد المواطنين للخضر قبل أزمة كورونا يتجاوز نسبة 20%.

وتظل أكبر قوة حزبية في ألمانيا هي الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي –الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، حيث ظل عند نسبة 37%، بحسب الاستطلاع.

كما ظل تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا عند نسبة 16%.

جدير بالذكر أن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكلان الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وظل تأييد المواطنين لحزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي" اليميني المعارض عند نسبة 10%، وحزب اليسار عند نسبة 8%.

يشار إلى إجراء هذا الاستطلاع في الفترة بين 24 يونيو الماضي والثاني من يوليو الجاري وشمل 1436 شخصا.