خالد سرحان ينعي رجاء الجداوي: مثل جميل محترم يحتذى به

نعى الفنان خالد سرحان الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، واصفًا إياها بأنها «أم الفنانين والفن».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حلوة يا دنيا»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن «الجداوي» مثل جميل محترم يحتذى به، لافتًا إلى أنه كان يحبها كثيرًا، وخاصة أنه اجتمع معها في العديد من الأعمال.

وتابع: «كانت مثل للأمومة وكانت والدة ومصر ستترحم عليها، مفيش حد يقدر ميحبش رجاء الجداوي»، مؤكدًا أن الفنانة الراحلة كانت علامة كبيرة في الإعلام المصري.

وأشار إلى أن «الجداوي» كانت فنانة مخضرمة، فضلًا عن أن رحيلها خسارة كبيرة للعالم العربي كله، مشيدًا بدورها في الفن وفي فقرتها التي قدمتها مع الإعلامي عمرو أديب «اسأل رجاء».

وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ81 عاما، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوى» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.