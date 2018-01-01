 الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني حقق انتصارا كبيرا وهزم العدوان في جنين ومخيمها - بوابة الشروق
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الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني حقق انتصارا كبيرا وهزم العدوان في جنين ومخيمها

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 12:09 م

قال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن الشعب الفلسطيني العظيم حقق انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها.

وأضاف في تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن كتيبة جنين ومقاتليها البواسل قادوا بكل شجاعة وبطولة في هذا الانتصار العظيم.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني أثبت بوحدته وتضامنه مع المجاهدين قدرته على هزيمة العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الميادين ومعركة ثأر الأحرار وصولًا إلى جبال جنين.

وأضاف: «هذه معارك تاريخية ستبقى شاهدة على عزة ومجد شعبنا حتى تحقيق النصر النهائي بإذن الله»، داعيا إلى تعزيز التكاتف الوطني لدعم صمود مخيم جنين، ليظل رمزًا ملهمًا للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال، انتهاء عمليته العسكرية على مدينة جنين، في عدوان أسفر عن تسجيل 12 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحى.


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