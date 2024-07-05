المستشار الألماني: موازنة الدفاع 80 مليار يورو اعتبارا من 2028

يعتمد الائتلاف الحاكم في ألمانيا في تخطيطه المالي على المدى المتوسط على زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع بعد إنفاق أموال الصندوق الخاص بالجيش الألماني.

وقال المستشار أولاف شولتس في برلين، اليوم الجمعة: "اعتبارا من عام 2028 - أي بعد إنفاق الصندوق الخاص بالكامل - ستبلغ ميزانية الدفاع العادية 80 مليار يورو من أجل استمرار ضمان هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع".

وأبرز شولتس الإنفاق الدفاعي باعتباره نقطة مهمة في اتفاق الائتلاف الحاكم بشأن الميزانية، رغم أن مطالب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بزيادة تفوق 6 مليارات يورو لن يتم تلبيتها العام المقبل.

وقال المستشار: "يتعلق الأمر بدفاع قوي، وجيش ألماني قوي يوفر الحماية من الطغاة العدوانيين في عصرنا".