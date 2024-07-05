 المستشار الألماني: موازنة الدفاع 80 مليار يورو اعتبارا من 2028 - بوابة الشروق
الجمعة 5 يوليه 2024 2:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المستشار الألماني: موازنة الدفاع 80 مليار يورو اعتبارا من 2028

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
د ب أ
نشر في: الجمعة 5 يوليه 2024 - 1:20 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يوليه 2024 - 1:20 م

يعتمد الائتلاف الحاكم في ألمانيا في تخطيطه المالي على المدى المتوسط على زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع بعد إنفاق أموال الصندوق الخاص بالجيش الألماني.

وقال المستشار أولاف شولتس في برلين، اليوم الجمعة: "اعتبارا من عام 2028 - أي بعد إنفاق الصندوق الخاص بالكامل - ستبلغ ميزانية الدفاع العادية 80 مليار يورو من أجل استمرار ضمان هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع".

وأبرز شولتس الإنفاق الدفاعي باعتباره نقطة مهمة في اتفاق الائتلاف الحاكم بشأن الميزانية، رغم أن مطالب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بزيادة تفوق 6 مليارات يورو لن يتم تلبيتها العام المقبل.

وقال المستشار: "يتعلق الأمر بدفاع قوي، وجيش ألماني قوي يوفر الحماية من الطغاة العدوانيين في عصرنا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك