انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في إيران

انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة، في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها.

وأدلى قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي، بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الإمام الخميني، وذلك في الدقائق الأولى من بدء التصويت، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

ويتنافس في جولة الإعادة المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمرشح المتشدد سعيد جليلي، بعدما أخفقت الجولة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي في إظهار فائز واضح، حيث حصل بزشكيان على نحو 5ر42% من الأصوات، فيما حصل جليلي على 7ر38%. وكان هناك مرشحان آخران .

ويحق لنحو 61 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.

وتستمر عملية التصويت من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء، على الرغم من أن السلطات قد تسمح بمد فترة التصويت إلى وقت لاحق. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية يوم غد السبت.

يشار إلى أن نسبة المشاركة في جولة التصويت الأولى التي جرت الأسبوع الماضي بلغت 40%.

ويعد الرئيس في إيران الرجل الثاني فقط في هيكل السلطة، حيث يعمل المرشد الأعلى علي خامنئي كرئيس للدولة وله الكلمة الأخيرة في جميع المسائل الاستراتيجية. وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.