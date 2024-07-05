 انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في إيران - بوابة الشروق
الجمعة 5 يوليه 2024 12:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في إيران

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 يوليه 2024 - 11:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يوليه 2024 - 11:04 ص

انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة، في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها.

وأدلى قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي، بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الإمام الخميني، وذلك في الدقائق الأولى من بدء التصويت، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

ويتنافس في جولة الإعادة المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمرشح المتشدد سعيد جليلي، بعدما أخفقت الجولة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي في إظهار فائز واضح، حيث حصل بزشكيان على نحو 5ر42% من الأصوات، فيما حصل جليلي على 7ر38%. وكان هناك مرشحان آخران .

ويحق لنحو 61 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو الماضي.

وتستمر عملية التصويت من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء، على الرغم من أن السلطات قد تسمح بمد فترة التصويت إلى وقت لاحق. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية يوم غد السبت.

يشار إلى أن نسبة المشاركة في جولة التصويت الأولى التي جرت الأسبوع الماضي بلغت 40%.

ويعد الرئيس في إيران الرجل الثاني فقط في هيكل السلطة، حيث يعمل المرشد الأعلى علي خامنئي كرئيس للدولة وله الكلمة الأخيرة في جميع المسائل الاستراتيجية. وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك