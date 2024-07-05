وزير البترول: نمضي قدما للانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال هذا الشهر

أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لسير العمل في مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي بشركة جاسكو، استعرض خلالها موقف انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء والضغوط التي تعمل بها الشبكة؛ وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للانتهاء من فترة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكد بدوي، المضي قدما في تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو في ظل انتظام الشحنات الاستيرادية اللازمة من الغاز والمازوت ووصولها تباعا إلى مصر.

وأشار إلى أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعي) مستمر من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والعمل معا على الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية،

ونوه بأن رؤية مجلس الوزراء واضحة وهي العمل على حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذريا من خلال توفير التمويل والعمل المتكامل مع وزارتي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك.

واستمع الوزير خلال الجولة إلى شرح من ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو والكوادر المُشغلة لمركز التحكم حول سير العمل فى منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز وسيناريوهات التعامل والمناورات التي تتم من أجل ضمان استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، سواء من خلال الغاز المنتج محليا أو الشحنات المستوردة.