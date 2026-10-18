استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

استُشهدت طفلة فلسطينية، اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوب خيام النازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الطفلة الفلسطينية، متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال.



وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة تجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وبينت مصادر طبية، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,511، والإصابات إلى 5,375، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 838، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,469 شهيدا، و175,492 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.