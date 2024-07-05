توقعات بتسجبل اليمين المتطرف في فرنسا لفارق ضئيل قبل انتخابات الأحد المقبل

يواصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان تراجعه في استطلاعات الرأي الجديدة التي نُشرت اليوم الجمعة قبل الجولة الحاسمة من الانتخابات البرلمانية في فرنسا يوم الأحد المقبل.

وتوقع معهد "إبسوس" للأبحاث أن يحصل حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان وحلفاؤه على ما بين 175 إلى 205 من مقاعد في البرلمان-وهو عدد أقل بكثير من 289 مقعدًا المطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة، لكنه لا يزال في المقدمة.

ويشير استطلاع أجراه معهد "هاريس إنتر- أكتيف" إلى احتمالات أن يحصل معسكر اليمين المتطرف على ما بين 185 إلى 215 مقعدا.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته معهد "إبسوس" أن يحل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في المركز الثاني بحصوله على 145 إلى 175 مقعدا.