الكاتب الصحفي خليل أبو إلياس: تأهل مصر التاريخي إلى دور الـ16 أشعل فرحة فلسطينية عارمة في شوارع القطاع

أكد الكاتب الصحفي خليل أبو إلياس من غزة، أن تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، أحدث حالة من الفرح الغامر بين أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه اللحظة التاريخية لم تقتصر على المصريين فقط، بل امتدت آثارها الإيجابية إلى الأراضي الفلسطينية كافة.

وقال أبو إلياس - في تصريحات خاصة لراديو النيل - "أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري الشقيق على هذا الإنجاز التاريخي، الذي أدخل البهجة إلى قلوب الشعبين المصري والفلسطيني، وأصبح مصدر سعادة مشتركة بين أبناء الأمة العربية".

وأضاف أن فرحة الفلسطينيين بتأهل المنتخب المصري كانت استثنائية، موضحاً أن "هذه السعادة لم يعشها الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة، حتى إن كثيرين ممن لا يتابعون كرة القدم شعروا بالفرح، نظراً للارتباط الوجداني العميق الذي يجمع الفلسطينيين بمصر وكل ما يتعلق بها".

وأشار إلى أن الشوارع الفلسطينية ما زالت منذ إعلان التأهل وحتى اليوم تعيش أجواء احتفالية مميزة، حيث ترفرف الأعلام المصرية في مختلف المناطق، وتتردد الهتافات المبهجة التي تعكس حجم الفرح بهذا الإنجاز الرياضي.

كما وجّه أبو إلياس الشكر للكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، على حديثه عن فلسطين خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلاً: "نُقدّر موقفه النبيل وكلماته الصادقة التي لامست قلوب المنهكين من الحرب، ولذلك سنمنحه لقب (اللواء) بدلاً من لقب العميد، تقديراً لموقفه الإنساني المشرف".

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر للمنتخب المصري وللدولة المصرية، قائلاً: "شكراً للمنتخب المصري على لحظات السعادة الثمينة التي منحها لنا، وشكراً لمصر التي كانت وستظل داعمة للفرحة والأمل".